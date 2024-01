Immer öfter Hakenkreuze im Klassenzimmer: Das sagt Schulleiter Dirk Barthel vom Cottagymnasium Brand-Erbisdorf

Am Cottagymnasium Brand-Erbisdorf ist wieder ein Hakenkreuz aufgetaucht. Geltungsdrang oder rechtes Gedankengut? „Wir bilden hier auch zukünftige Führungskräfte aus. Das Thema müssen wir angehen!“, sagt der Schulleiter.

Dünn, mit Kugelschreiber und nicht auf den ersten Blick zu erkennen, doch es ist da: In einem Klassenzimmer am Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf ist ein Hakenkreuz an die Wand gezeichnet worden. Mehrere Schüler haben am Freitag den Schulleiter informiert. „Freie Presse“ erfuhr von Eltern davon und befragte Schulleiter Dirk Barthel...