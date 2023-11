Handfestes unterm Christbaum in Freiberg

Die Macher des 32. Freiberger Christmarkts lassen zwar fast alles beim Alten, drehen aber an kleinen Schräubchen. Das kann große Wirkung haben.

Wenn vom 28. November bis 22. Dezember in Freiberg der 32. Christmarkt seine Türen geöffnet hält, so wird er für viele Besucher auf den ersten Blick so sein, wie er schon immer war: Bergmännisch gestaltete Hütten, Glühweinduft, Bratwurst und Weihnachtsmusik. Nicht zu vergessen: die Bergparade am 9. Dezember. Und genau so soll es auch sein:...