Handy-Mandy-Video aus Freiberg hat Kult-Potenzial

In das Gebäude an der Heinrich-Heine-Straße 13 in Freiberg sind 5,4 Millionen Euro investiert worden. Davon kamen 2,3 Millionen Euro als Fördermittel vom Land. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kam bei seinem Besuch im Wohnheim mit Studenten der TU Bergakademie Freiberg ins Gespräch. Dabei ging es beispielsweise auch um das Semesterticket, das es an der Bergakademie nicht gibt.