Hausfriedensbruch in Freiberger Pflegeeinrichtung: Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Der Mann, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, soll laut Polizei Drogen bei sich gehabt und eine Mitarbeiterin belästigt haben.

Die Polizei hat am Dienstag gegen 3.30 Uhr in einer Pflegeeinrichtung an der Karl-Günzel-Straße in Freiberg einen 43-Jährigen festgenommen. Laut Polizei hatte der Mann, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, die Einrichtung unbefugt betreten und war von einer Mitarbeiterin (20) ertappt worden. Diese alarmierte die Polizei. Die Beamten...