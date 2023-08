Heiß, heißer, Freiberger Sommernächte

Die Sommernächte 2023 in Freiberg gehen nach einem langen Wochenende in die letzte Woche. Zuvor gibt es noch besondere Blasmusik.

Heiße Temperaturen, Schulanfang und viele Veranstaltungen haben gut 600 Gäste am Wochenende nicht vom Schloss Freudenstein und von den Freiberger Sommernächten abgehalten. Am Donnerstag war die bekannte Lilo Wanders auf der Bühne mit ihrem Programm „Sex ist ihr Hobby“. In der ersten Hälfte des Programmes erzählte sie viel über Sex. In...