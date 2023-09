Helbigsdorf: So soll das neue Ortszentrum aussehen

In Helbigsdorf, Gemeinde Mulda, soll zunächst die alte Scheune am Gasthof abgerissen werden. Das haben die Mitglieder des Ortsvereins „Drei weiße Birken“ am Wochenende vorbereitet.

Sie bietet keinen schönen Anblick: die alte Scheune neben dem Gasthof Helbigsdorf. Jetzt soll das um 1918 umgebaute Gebäude abgerissen werden. Das haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Zugleich vergaben sie den Auftrag für den 29.750 Euro teuren Abriss an die Firma SKR Sönitz aus Lichtenberg. Durch die freie Fläche... Sie bietet keinen schönen Anblick: die alte Scheune neben dem Gasthof Helbigsdorf. Jetzt soll das um 1918 umgebaute Gebäude abgerissen werden. Das haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Zugleich vergaben sie den Auftrag für den 29.750 Euro teuren Abriss an die Firma SKR Sönitz aus Lichtenberg. Durch die freie Fläche...