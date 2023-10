Herbstfest in Clausnitz: Kartoffeln, Sauerkraut und Roster vom Grill

Das alljährliche Herbstfest der Agrargenossenschaft „Bergland“ hat wieder viele Gäste angelockt.

Trotz des zunächst bescheidenen Wetters ist das Herbstfest der Agrargenossenschaft „Bergland“ in Clausnitz am Sonnabend wieder ein voller Erfolg gewesen. Ob Kartoffeln, Blumen, Gemüse, Milcherzeugnisse oder Produkte aus der hauseigenen Speiseölpresse - von Hunderten Besuchern wurde viel gekauft und gekostet. In der großen Markthalle gab...