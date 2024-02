Hexen, Cowboys und Bananen: In Lichtenberg gab es den letzten Fasching der Saison

Im erzgebirgischen Lichtenberg ließ man es faschingsmäßig am Samstag noch einmal so richtig krachen. Und das, obwohl die Saison lange vorbei ist.

Samstagmittag in Lichtenberg. In der Turnhalle unweit der Grundschule sitzt Stefan Brusky auf der Empore und werkelt versonnen an seinem Schaltpult. Er stellt die Beleuchtung ein für die große Faschingsparty, die am Abend stattfindet. Wie bitte? Fasching? Ist der nicht schon drei Wochen vorbei?