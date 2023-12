Hexenhäuschen, Riesenstollen und Musik: Fünf Tipps für das zweite Adventswochenende in der Region rund um Freiberg

In Freiberg marschiert die Bergparade. Doch haben die anderen Orte rund um die Silberstadt an diesem Wochenende allerhand zu bieten, was mithalten kann.

Mit der Bergmännischen Aufwartung und der Bergparade hat Freiberg am zweiten Adventswochenende zumindest den montanhistorischen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit zu bieten. Doch gibt es in der Freiberger Region noch zahlreiche weitere Weihnachtserlebnisse. Die Weihnachtsmärkte sind in den Dörfern und Städten zu finden. Wir haben einmal... Mit der Bergmännischen Aufwartung und der Bergparade hat Freiberg am zweiten Adventswochenende zumindest den montanhistorischen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit zu bieten. Doch gibt es in der Freiberger Region noch zahlreiche weitere Weihnachtserlebnisse. Die Weihnachtsmärkte sind in den Dörfern und Städten zu finden. Wir haben einmal...