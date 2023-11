Hobby-Ausstellung in Brand-Erbisdorf: Viele Tipps gegen die Langeweile

Zum 19. Mal fand die Ausstellung „Hobby & Vereinsarbeit“ in Brand-Erbisdorf statt. Tausende Besucher kamen in die Bergstadthalle und suchten nach Anregungen für die Freizeitgestaltung.

Während draußen kalter Nieselregen vom grauen Himmel fällt, ist es in der Bergstadthalle Brand-Erbisdorf bunt und warm. Zum 19. Mal fand dort am Wochenende die jährliche Ausstellung „Hobby & Vereinsarbeit“ statt, und die Menschen kamen wieder in Scharen. Hans-Jürgen Fischer, Vorsitzender des organisierenden Stadtvereins Brand-Erbisdorf,...