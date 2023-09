Hubschraubereinsatz auf der A 4 bei Nossen: Vier Kinder und vier Erwachsene verletzt

Der schwere Unfall ereignete sich am Freitagabend. Jetzt hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. In Richtung Dresden bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Am Freitag kam es gegen 18.10 Uhr auf der A 4 in Höhe Nossen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Informationen der Polizei war ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Mazda in Richtung Dresden auf der linken von drei Fahrspuren unterwegs. Da er mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr, erkannte er demnach ein Stauende zu spät. Deshalb fuhr er auf drei...