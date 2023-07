Huthaus Brand-Erbisdorf bietet Bergbaubilder in 3D

Einen plastischen Eindruck vom Bergbau vermittelt das Museum Huthaus Einigkeit in Brand-Erbisdorf. Per Beamer oder am Bildschirm können 3D-Bilder durch eine Spezialbrille betrachtet werden. „Dazu werden Texte eingeblendet, das Ganze ist selbst erklärend“, sagt Museumsleiter Thomas Maruschke. Für die Vorträge werde kein Aufpreis verlangt,...