Im Freiberger Dom erklärt: Was hat ein Engel zu tun?

Für Kurzentschlossene, die schon immer mal auf Engelspfaden wandeln wollten, gibt es am heutigen Mittwoch im Freiberger Dom dazu Gelegenheit. In der letzten Familienführung in der Ferienzeit sind noch wenige Plätze verfügbar. Es geht ab 15 Uhr auf die Suche nach Engelsdarstellungen im Dom. Dabei heißt es „Im Himmel und auf Erden - Was hat...