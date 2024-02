Im Wahljahr 2024: Stadthaus Brand-Erbisdorf wird nur Briefwahllokal

Insgesamt stehen den Wählern im Stadtgebiet sieben Wahllokale zur Verfügung. In dem Gebäude im Zentrum ist nur noch Briefwahl möglich.

Das Stadthaus an der Albertstraße in Brand-Erbisdorf wird zu den Europa- und Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsräte) dieses Jahr nur als Briefwahllokal zur Verfügung stehen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Wahllokale zu reduzieren. Nach Meinung der Stadtverwaltung sind die Wahlberechtigten in der Kernstadt auf die verbliebenen...