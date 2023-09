In Dirndl und Lederhose: An der „Alten Elisabeth“ in Freiberg wackelt das Festzelt

Zum 8. Mal hatte der Verein Irish Inn zum Oktoberfest eingeladen. Hunderte Gäste feierten ausgelassen.

Oktoberfest-Stimmung herrschte am Samstag am Irish Inn in Freiberg. Zum 8. Mal hatten die Vereinsmitglieder um Präsident Thomas Errmann zum Oktoberfest ins Festzelt unterhalb der „Alten Elisabeth“ eingeladen. Die Stimmung war ausgelassen. Rund 300 Gäste, größtenteils in Dirndl und Lederhosen erschienen, füllten die Tanzfläche. Auf der...