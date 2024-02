In Freiberg brennen in der Brückenstraße fünf Mülltonnen ab

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Freiberg.

Feuerteufel am Werk? In Freiberg sind in der Brückenstraße nahe des Kleinwaltersdorfer Weges mehrere Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat offenbar in der Nacht zum Dienstag. Demnach haben Unbekannte eine Papiertonne in Brand gesetzt. In der Folge waren die Flammen auf vier weitere Mülltonnen übergegriffen. Vier der Müllbehälter wurden laut Polizei komplett zerstört und eine Tonne erheblich beschädigt. Angaben zur Höhe des brandbedingten Gesamtschadens sind derzeit noch nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht. Diese dürfte jedoch mindestens bei mehreren hundert Euro liegen. Verletzt worden ist niemand, so die Polizei. Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (bk)