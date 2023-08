In Sayda steht erstmalig ein Riesenrad

Volkmar Herklotz, Vorsitzender des Stadtvereines Sayda, kann sich nicht daran erinnern, dass jemals ein Riesenrad zum Bergfest aufgebaut war. Am Wochenende wird es auf dem Festplatz stehen.

Das gab es noch nie: Zum Bergfest in Sayda, das am Donnerstag eröffnet wird, wird erstmalig ein Riesenrad aufgebaut. Betreiberin ist Antje Bretschneider aus Grünau bei Zwickau. Ihr Riesenrad ist Baujahr 1930 und wird in fünfter Generation betrieben „Zehn Gondeln werden von einem Elektromotor mit Flachriemen angetrieben. Jede Gondel wiegt 250...