Insassen flüchten nach Unfall mit gestohlenem Auto in Naundorf

Es soll sich dabei um zwei Männer und eine Frau mit braunen Haaren im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren handeln. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.

Naundorf.

Die Polizei sucht nach drei Insassen eines Renault, die nach einem Unfall in Naundorf geflüchtet waren. Laut Polizei war es auf der Freiberger Straße am Donnerstagvormittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Mit einem Pkw Peugeot war eine 67-Jährige aus Freiberg in Richtung Hetzdorf unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Naundorf bremste sie verkehrsbedingt, und ein schwarzer Renault Megane fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die drei Insassen des Renault entfernten sich zu Fuß vom Unfallort. Es soll sich dabei um zwei Männer und eine Frau mit braunen Haaren im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren handeln. Einer der Männer und die Frau hätten gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizisten stellten fest, dass am Renault gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Auch der Renault selbst war in der Nacht zu Donnerstag in Plauen gestohlen worden. Das Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Nach den flüchtigen Insassen suchten die Polizisten unter anderem mit einem Fährtenhund, der eine Spur durch den Tharandter Wald bis zu einer Bushaltestelle in Hetzdorf verfolgte. Möglicherweise verschwanden die Unbekannten mit einem Bus. Zeugen, denen das Trio am Donnerstag im Tharandter Wald, in Hetzdorf oder einem Bus aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Ruf 03731 700 zu melden. (fp)