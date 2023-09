Interkulturelle Wochen in Freiberg starten: Theatergruppe von den Philippinen erzählt von Menschenhandel und Korruption

Mit einem ebenso eindringlichen wie erschütternden Stück haben die Interkulturellen Wochen in Freiberg begonnen. Im Zentrum stehen Religionen und Kulturen in der Silberstadt.

Geradezu furios gestaltet sich der Auftakt der Interkulturellen Wochen in Freiberg. Am Samstag, dem 2. September, um 18.30 Uhr tritt in der Nikolaikirche die Preda Youth Group von den Philippinen mit dem Musical-Drama „Once We Had A Dream“ (Einst hatten wir einen Traum) auf. Zum Start der Interkulturellen Wochen, die bis 23. September...