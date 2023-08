Mango aus der Tüte und Theatertickets für ein besonderes Gastspiel in Freiberg

Hunderte Schüler haben sich schon für die Aufführung der Theatergruppe Preda in Freiberg angesagt: Die Gruppe will für Kinderrechte sensibilisieren. Vier Tage macht das Projekt Station in Freiberg. Neben Tagen für Schulen können weitere Interessenten eine öffentliche Vorstellung am 2. September, 18.30 Uhr in der Nikolaikirche besuchen....