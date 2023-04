Jugendweihe 2023: Auftakt in Mittelsachsen am Samstag in Brand-Erbisdorf

Die Jugendweihe-Veranstaltungen in Mittelsachsen beginnen an diesem Wochenende in Brand-Erbisdorf. Das kündigt Carla Hentschel vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe an. Ab 10.30 Uhr und 13 Uhr werden am Samstag jeweils Schülerinnen und Schüler im Mehrzwecksaal der Oberschule feierlich in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen.