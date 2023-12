Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie im Advent: Weihnachtliches in der Kirche zu Bieberstein

Werke von Mozart, Bach sowie Boccherini erklingen am zweiten Adventssonntag.

Das 2. Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie findet im Rahmen der Adventsfeier am zweiten Adventssonntag, dem 10. Dezember, in Bieberstein statt. Anders als gewohnt, wird dieses Konzert diesmal nicht im Biebersteiner Schloss zu hören sein, sondern ab 17 Uhr in der Kirche des Ortsteiles der Gemeinde Reinsberg. Nachdem die letzten...