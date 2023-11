Karl-Kegel-Straße in Freiberg zeitweise gesperrt: Weihnachten ist der Grund

Am Montagvormittag kommt es zu kurzzeitigen Sperrungen auf der Karl-Kegel-Straße.

Freiberg.

Die Karl-Kegel-Straße ist am Montagfrüh zeitweise gesperrt. Autofahrer berichten, dass seit 7.30 Uhr kein Durchkommen sei. Der Grund dafür ist eigentlich ein erfreulicher. Denn an der Straße wird der Baum für den Freiberger Christmarkt gefällt. Dadurch kommt es voraussichtlich noch bis 9.30 Uhr zu kurzen Einschränkungen im Verkehr. Dann soll der Transport des Baumes in Richtung Obermarkt weitgehend angelaufen sein. Danach wird die Straße wieder freigegeben. (wjo)