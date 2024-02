Karten für AC/DC in Dresden: Diese Fans wurden im „Freie Presse“-Shop in Freiberg glücklich

Im Juni kommen die Kultrocker nach Dresden. Wer ein Ticket wollte, musste fix sein.

Michel, Michael und Dirk sind im siebten Rocker-Himmel: Die drei Fans haben am Freitag lange für Tickets angestanden, um am 16. Juni die australische Kult-Rock-Band AC/DC in der Flutrinne Dresden erleben zu können. Im Ticketshop in der Freiberger Geschäftsstelle der „Freien Presse“ hatten die drei Erfolg und waren entsprechend glücklich....