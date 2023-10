Kein Leerstand mehr: Alle sechs Praxen im MVZ am Kreiskrankenhaus Freiberg sind wieder besetzt

Drei Facharztpraxen sind am Montag offiziell wiedereröffnet worden. Drei Ärztinnen betreuen fortan hier ihre Patientinnen und Patienten in den Bereichen Gynäkologie, Neurologie und Allgemeinmedizin.

Drei Facharztpraxen im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Kreiskrankenhaus Freiberg sind am Montag offiziell wiedereröffnet worden. Es handelt sich um die Praxis für Frauenheilkunde, in der Dr. Mary Niese-Anke praktiziert, die Praxis für Neurologie, die Dr. Eva Althausen übernahm, und die Praxis für Allgemeinmedizin, in der Alexandra...