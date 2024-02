Neuer Chef und neue Ärzte: Kreiskrankenhaus Freiberg besetzt wichtige Stellen nach

Der neue Geschäftsführer Matthias Stolze wechselt in turbulenten Zeiten ans Krankenhaus Freiberg. Personalsuche und Krankenhausreform stellen ihn und sein Team vor Herausforderungen.

Mit gleich mehreren neuen Köpfen sind längere Zeit vakante Stellen im Kreiskrankenhaus (KKH) in Freiberg wieder besetzt worden. Insbesondere der neue Mann an der Spitze des 900-Mitarbeiter-Hauses am Donatsring musste gleich voll durchstarten. Matthias Stolze hat am 1. Februar die Geschäftsführung übernommen. Der Sachsen-Anhalter, Jahrgang...