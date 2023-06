Kein Scherz: Weihnachtsmänner auf Sommertour im Erzgebirge

Weihnachtsmänner sind am Samstag im Erzgebirge gesichtet worden. Sie hatten sich nicht etwa im Kalender geirrt. Vielmehr gehörten sie zu einer Gruppe von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern, die schon seit knapp 30 Jahren diesem Brauch frönen. Immer am 24. Juni, also ein halbes Jahr nach und vor Weihnachten, starten sie die spezielle Tour...