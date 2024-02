Keine Landesgartenschau in Freiberg: Bedauern in der Silberstadt über Entscheidung der Landesregierung

Weil die Landesgartenschau 2029 in Auerbach und Rodewisch stattfindet und nicht in Freiberg, ist man in der Silberstadt zwar nicht neidisch, aber traurig. In den Reaktionen herrscht Enttäuschung vor.

Es hat nicht sollen sein. Mit dem Konzept, die Landesgartenschau 2029 auszurichten und dafür das Gelände der Spülhalde und des ehemaligen Porzellanwerks zu begrünen, ein altes Verwaltungsgebäude als Blumenhalle zu nutzen und das alles über Elektromobilität mit weiteren Attraktionen in der Altstadt zu verbinden, fand man bei den... Es hat nicht sollen sein. Mit dem Konzept, die Landesgartenschau 2029 auszurichten und dafür das Gelände der Spülhalde und des ehemaligen Porzellanwerks zu begrünen, ein altes Verwaltungsgebäude als Blumenhalle zu nutzen und das alles über Elektromobilität mit weiteren Attraktionen in der Altstadt zu verbinden, fand man bei den...