Sächsische Landesgartenschau 2029 kommt nicht nach Freiberg: Traurig für die Stadt, aber kein Rückschlag

Man hatte große Hoffnungen gehegt, den Zuschlag für die Laga in fünf Jahren zu bekommen. Doch den bekam Auerbach/Rodewisch. In Freiberg steckt man – bei aller Enttäuschung – den Kopf nicht in den Sand.

Die Sächsische Landesgartenschau (Laga) 2029 wird nicht in Freiberg stattfinden. Diese Entscheidung verkündete am Dienstagmittag Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen). Das Kabinett des Freistaates gab damit der Doppelbewerbung der vogtländischen Städte Auerbach und Rodewisch den Vorzug. In der Silberstadt sorgte die...