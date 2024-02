Kids geben Tipps: Was machen Freiberger Kinder in den Winterferien?

Sehr unterschiedlich sind die Pläne der Freiberger Grundschüler für die nun beginnenden Ferien. Eine Anregung brachte Oberbürgermeister Sven Krüger in die Carl-Böhme-Grundschule.

Im Klassenzimmer der dritten Klasse der Carl-Böhme-Grundschule in Freiberg liegen die Zeugnisse in großen roten Mappen zur Ausgabe bereit. Den Schülern merkt man die Aufregung deutlich an: Gleich sind Winterferien! Doch bevor sie für zwei Wochen die Schule hinter sich lassen können, ist noch Oberbürgermeister Sven Krüger zu Besuch...