Kinderchöre am Dom Freiberg suchen Sänger

Eltern können ihre vier- bis-sechsjährigen Kinder für die Gemeinschaft anmelden.

Die Kinderchöre am Freiberger Dom nehmen zum Schuljahresbeginn wieder Kinder auf. Plätze gibt es in zwei Gruppen, die sich entweder montags 15.15 Uhr oder mittwochs 17 Uhr über dem Tee-Ei am Untermarkt 5 treffen. Eingeladen sind alle Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Auch der Eltern-Kind-Singkreis nimmt neue Musikfreudige auf. Hier kommen...