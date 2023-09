Kleinwaltersdorf: Veranstaltung über die Lyrikerin Elsa Asenijeff

In der Reihe Musik und Lyrik in Kleinwaltersdorf geht es um Elsa Asenijeff. Schauspielerin Franka Kahl gestaltet mit den Musikern Günter Heinz und Tom Jarmatz ein Programm.

In der Veranstaltung „Will mein Leben aufrecht tragen“ in der Reihe Musik und Lyrik in der Kirche Kleinwaltersdorf geht es am Samstag ab 19 Uhr um die Lyrikerin Elsa Asenijeff (1867-1941). Die Freiberger Schauspielerin Franka Kahl wird mit den Musikern Günter Heinz und Tom Jarmatz einen Abend gestalten, „der die erst kürzlich publizierten...