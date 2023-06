Kloppocar-Aktion in Freiberg: Wie viel Geld konnte gesammelt werden?

Das Kloppocar war eine der Attraktionen des 36. Bergstadtfestes. Am vergangenen Wochenende stand der Mini-Cooper, den einst Kult-Trainer Jürgen Klopp fuhr, in der Jugendzone am Untermarkt. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Unser Freiberg“ wurden Spenden gesammelt, mit denen der Verein Kinderferien-Aktivitäten unterstützt. Auf dem Kloppocar...