„Königreich“ in Halsbrücke: Noch-Eigentümer des Guts nennt kommunale Pläne „Steuerverschwendung“

Bürgermeister Andreas Beger (CDU) begrüßte etwa 150 Interessierte am Dienstagabend zum Forum „Wir sagen nein zur königlichen Landnahme in Halsbrücke“. Im Publikum saß auch Peter Fitzek (vorn rechts), der im Kanzleilehngut Halsbrücke einen „Staatsbetrieb“ seines sogenannten „Königreichs Deutschland“ einrichten will. Foto: Eckardt Mildner