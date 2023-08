„Königreich“ Kanzleilehngut: Zieht Halsbrücke das Vorkaufsrecht?

Will Halsbrücke das Kanzleilehngut übernehmen? Eine Entscheidung des Gemeinderates steht aus. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Reichsbürgergruppierung. Derweil schlägt ein Interview Wellen.

Yvonne Gehrmann konnte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats von Halsbrücke am Donnerstagabend nicht an sich halten. Sie sei erschüttert darüber, sagte sie in der Bürgerfragerunde, dass zwei Gemeinderäte Öffentlichkeitsarbeit für das sogenannte „Königreich Deutschland“ leisten würden: „Wie kommen Sie dazu, den Gemeinderäten...