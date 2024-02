Kommentar: Lauter Eisbahnen und kein Winter

Die Eisbahn in Freiberg beendet eine durchwachsene Saison. Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist es für solche Events ziemlich schwierig.

Die Eisbahnen in der Region tauen so langsam ab. An diesem Wochenende beendete die Bahn im Schlosshof Freiberg ihre Saison. Lief es im November und Dezember noch ziemlich gut, ließ es in den ersten Monaten des Jahres 2024 nach. Zu viel Regen und zu warme Temperaturen machten nicht gerade viel Lust darauf, über glatten Grund zu flitzen. Der...