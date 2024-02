Kommentar zu Meyer Burger: Hoffen auf ein Wunder

Der Solarmodulhersteller kündigt das Ende seiner Produktion in Freiberg an. Folgt dem auch die Schließung des Standortes? Eine Meinung von Wieland Josch.

Nein, die letzte Messe, um es mal so zu formulieren, ist für den Solarstandort Freiberg noch nicht gelesen, auch wenn es sehr danach aussieht. Es gibt ein kleines Türchen, das einen minimalen Spalt offen steht. So zumindest hört sich an, was der Konzern verkündet hat. Gute Chancen aber sehen anders aus. Die Hoffnung schwindet mehr und mehr,...