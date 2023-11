Konzert unplugged mit Kerzenschein: Darum singen Bands für die Dorfkirche in Wegefahrt

Das Gastspiel für die Kirche Wegefarth soll ein Event im Ortsteil von Oberschöna werden. Der Kartenvorverkauf für das besondere Konzert hat begonnen.

Der Zahn der Zeit hat erheblich an der Dorfkirche von Wegefarth genagt. Daher treiben seit zwei Jahren Mitglieder der Kirchgemeinde mit Einheimischen das Modernisierungsvorhaben an und haben eine Spendenaktion gestartet, mit der zunächst die Außensanierung des 1842 errichteten Gebäudes erfolgen soll. Bis in den Sommer 2023 hinein sind bislang...