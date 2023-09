Konzerte, Märchen, Seifenkisten: 40 Jahre Erntefest in Berthelsdorf

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf das Jubiläumsfest in dem Ortsteil von Weißenborn. Am nächsten Wochenende ist es endlich soweit. Bis dahin muss allerhand koordiniert werden.

Konzentriert hört Erika Schmotz zu, so wie alle anderem in dem kleinen Raum des Jugendclubs Berthelsdorf. An einem Abend Ende August hat sich hier das Organisationskomitee für das Erntefest in dem Ortsteil von Weißenborn zusammengefunden, um noch einmal zu besprechen, was alles getan werden muss, damit die dreitägige Feier vom 22. bis 24....