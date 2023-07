Kostenlose Tampons und Binden: Mittelsachsens Schülersprecherin bleibt dran

Die Stadt Burgstädt will jetzt das Anliegen des Kreisschülerrats unterstützen, an Gymnasien und Oberschulen kostenfrei Tampons und Binden zur Verfügung zu stellen. Die Chefin des Gremiums widmet sich in den Ferien aber noch einem anderen Thema.

Ganz von der Schule abschalten kann Montaha Al Aidi in den Sommerferien nicht: Die Vorsitzende des Kreisschülerrats (KSR) Mittelsachsen will nicht nur ihr letztes Schuljahr vorbereiten, sondern plant auch schon für die weitere Arbeit in dem Gremium.