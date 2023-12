Kostprobe gefällig? Imker aus Hetzdorf stellt seine Produkte auf Christmarkt in Freiberg vor

Imker Thorsten Aurich ist zum zweiten Mal auf dem Freiberger Christmarkt präsent. Mit dem Umsatz zeigt sich der 59-Jährige zufrieden.

Zum zweiten Mal ist Imker Thorsten Aurich aus Hetzdorf auf dem Christmarkt in Freiberg päsent. An seinem Stand „Maurersteiger“ können Kunden verschiedene Honigsorten probieren. Romy Wießner aus Colmnitz nutzte das gern. Besonders gut schmeckte ihr der Honig „Holunderwunder“. Dahinter verbirgt sich ein Rapshonig mit Holunderblüte, so...