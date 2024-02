Krankheitswelle in der Stadtbibliothek Freiberg: Einrichtung muss Öffnungszeiten verkürzen

Am Dienstag, Donnerstag und Freitag ist deshalb nur am Nachmittag geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Freiberg.

Die Freiberger Stadtbibliothek im Kornhaus muss in dieser Woche ihre Öffnungszeiten verkürzen, da viele Mitarbeiter hier erkrankt sind, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilt. Geöffnet sei deshalb am Dienstag, 27. Februar, am Donnerstag, 29. Februar sowie am Freitag, 1. März, jeweils nur nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Am Sonnabend, 2. März habe die Einrichtung regulär von 10 bis 13 Uhr geöffnet, am Mittwoch, 28. Februar bleibe sie wie üblich geschlossen. Der Rückgabeautomat sei zu den Öffnungszeiten des Kornhauses verfügbar. Zusätzlich zu den analogen Medien vor Ort könnten eingetragene Bibliotheksnutzer rund um die Uhr auch von einem breiten E-Medien-Angebot der Stadtbibliothek profitieren. (fp)