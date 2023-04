LKW im Straßengraben: Darum war die B 173 bei Mohorn gesperrt

Auf der Bundesstraße 173 zwischen Dresden und Freiberg kam es am Freitagmittag zu einem Unfall. Es passierte gegen 12.40 am Ortsausgang Mohorn (Stadt Wilsdruff) in Richtung Hetzdorf (Halsbrücke). Dort geriet ein Sattelzug Mercedes-Benz Actros in den Straßengraben und kippte um. Dabei liefen aus dem LKW Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr musste...