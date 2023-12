Lohnkonflikt bei Vielfalt-Menü: So spüren Kitakinder in Freiberg den Streik beim Essen

Die Mitarbeiter des Essensversorgers befinden sich im unbefristeten Streik. Es geht um höhere Löhne. Betroffen sind auch Freiberger Kindereinrichtungen.

Fünf städtische Kindereinrichtungen in Freiberg mit etwa 500 Mädchen und Jungen erhalten ihre Mittagsverpflegung von dem Essensversorger Vielfaltmenü aus der Küche in Kesselsdorf. Dort allerdings, am bundesweit größten Standort des Unternehmens, sind die Mitarbeiter in einen unbefristeten Streik getreten. Sie fordern eine bessere...