Made in Mulda für Leica und Swarovski: Der älteste Stativbauer der Welt produziert im Erzgebirge

Naturfotografen, Astronomen und Besitzer edler Fernrohre in aller Welt schwören auf Holzstative von Berlebach. Seit 125 Jahren werden sie in einer Manufaktur in Mulda im Erzgebirge gefertigt.

Auf das Holz kommt es an. Esche ist besonders biegsam, verwendet wird nur der helle, äußere Teil des Stamms. Das Eschenholz stammt aus einem Sägewerk in Brüderwiese, einer winzigen Erzgebirgssiedlung an der tschechischen Grenze. In Mulda bei Freiberg werden daraus in Handarbeit Stative für Kameras, Fernrohre und hochsensible Messgeräte...