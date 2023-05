Männertag: Anzahl der Polizeieinsätze in Mittelsachsen wieder auf Vor-Corona-Niveau - mehrere Radunfälle

Am Männertag hatte die Polizei in Mittelsachsen "sehr gut zu tun". Das schätzte der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz ein: "Wir hatten mehr Einsätze als an normalen Tagen und waren wieder auf Vor-Corona-Niveau." Laut Polizei erlitt gegen 17.45 Uhr eine Radfahrerin (51) beim Sturz auf der Augustusburger Straße in Flöha schwere...