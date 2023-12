Marktführer in Sachen Aluminium-Recycling: PreZero Pyral richtet Blick von Freiberg aus auf Europa

Ministerpräsident Michael Kretschmer kam extra zur Eröffnung des neuen Werks in die Silberstadt. Die Geschäftsführung nutzte die Gelegenheit, für mehr Investitionen des Freistaates zu werben.

Mit dem obligatorischen Banddurchschnitt wurde am Donnerstag das Werk II des Recyclingunternehmens PreZero Pyral in Freiberg offiziell in Betrieb genommen. Neben den Geschäftsführern Markus Reissner, Carsten Dülfer und Andreas Reissner waren Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer und...