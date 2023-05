Maroder Gasthof in Brand-Erbisdorf wird abgerissen - obwohl er als Denkmal gilt

Einst Tanzschuppen, später Jugendklub - die ehemalige Einkehr "Zur Zufriedenheit" in Brand-Erbisdorf. Obwohl der marode Gasthof an der B 101 als Denkmal gilt, rückte ein Bagger an. Ist das rechtens?

