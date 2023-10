Matinee zu neuem Musical „Fast normal“ im Theater Freiberg

Für musikalische Kostproben sorgen Susanne Engelhardt, die in „Fast normal“ die Hauptrolle spielt, Anna Burger, Yannik Gräf, Patrick Imhof, Angus Simmons und Alexander Donesch.

Die Veranstaltung MiTReden unter dem Motto „Was ist schon normal?“ zum neuen Musical „Fast normal“ findet am Sonntag ab 11 Uhr im Freiberger Theater statt. Das kündigt Christoph Nieder, der Sprecher des Mittelsächsischen Theaters (MiT), an. In der Einführungsmatinee stellen Regisseur (und Intendant) Sergio Raonic Lukovic, Dirigent (und...