Millionengewinn: Mann aus Mittelsachsen investiert 13,85 Euro und sahnt im Lotto ab

Ein Sachsenlotto-Millionär kommt aus Mittelsachsen: 6421698 - bundesweit gab es im Spiel 77 am Samstag nur einen Gewinn mit dieser komplett richtigen Gewinnzahl.

Fast 3,7 Millionen Euro bekommt ein Gewinner aus Mittelsachsen von Sachsenlotto überwiesen. Er hat in der Samstagsziehung am 30. September mit Spiel 77 gewonnen. Laut Kerstin Waschke, Sprecherin der Sächsische Lotto-GmbH in Leipzig, ist es der vierte Millionengewinn bei Sachsenlotto in diesem Jahr. Der Glückspilz könne entspannt seine...